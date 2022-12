WM 2022: Eintracht-Star Djibril Sow - über die WM nach England?

Djibril Sow spielt mit der Schweiz eine starke WM in Katar. Klubs aus der Premier League wollen ihn schon im Winter holen. Die Schmerzgrenze von Eintracht Frankfurt ist allerdings hoch.

Djibril Sow träumt mit der Schweiz bei der WM in Katar weiter von einer ganz großen Überraschung.

Eintracht will 30 Millionen für Sow

Sow Stammspieler bei der WM

Der Profi selbst kann das Turnier nutzen und am Dienstagabend im Achtelfinale gegen Portugal weiter für sich werben. (WM-Achtelfinale: Portugal - Schweiz ab 20 Uhr im LIVETICKER)

Seine Entwicklung im Team von Trainer Murat Yakin ist stark. Im November 2021 sagte er noch im Gespräch mit SPORT1 : „Ich hoffe, dass ich schon bald eine wichtigere Rolle in der Nationalmannschaft einnehmen kann.“

Damals sagte der Marathonmann auch: „Die Premier League ist meiner Meinung nach die Liga mit der höchsten Attraktivität. Die besten Spieler messen sich dort. Ich habe immer davon geträumt, in der Premier League zu spielen.“

Keine Vertragsverlängerung in Frankfurt geplant

Sow strebt offen in Richtung England, er ist ein Mann der klaren Worte, wird charakterlich als einwandfrei und klar wahrgenommen. Sein Vertrag bei den Hessen läuft 2024 aus, eine Verlängerung des Kontrakts lehnte er jedoch ab.

Will die Eintracht einen ablösefreien Abgang vermeiden, muss sie ihn verkaufen. Ein Szenario, wie bei Evan N‘Dicka und Daichi Kamada (ablösefreier Verlust im Sommer droht) soll sich nicht wiederholen.

Beide Seiten streben SPORT1 -Informationen zufolge eine gute Lösung an. Die Eintracht hat Sow viel zu verdanken, der Spieler selbst aber auch dem Klub. Ein Sommer-Weggang ist daher sehr wahrscheinlich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Winter könnte die Personalie Sow zwar richtig an Fahrt aufnehmen, wenn ein Klub tatsächlich viel Geld in die Hand nimmt. Doch der Spieler selbst plant die historisch verlaufende Saison in Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga zu einem erfolgreichen Ende zu führen.