Bundesliga: "Es geht nicht mehr": Benjamin Hübner muss Karriere beenden

Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner muss seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Der 33 Jahre alte Kapitän der Kraichgauer habe die Entscheidung „nach einer Reihe von Verletzungen und reiflicher Überlegung getroffen“. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

In der laufenden Saison kam Hübner lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz, danach verhinderte eine „hartnäckige Blessur am Sprunggelenk“ weitere Einsätze.