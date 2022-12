Tolkin bestätigt! NNO enthüllt neues Team aus Pokalsiegern

Prime League Team NNO geht mit gänzlich neuer Mannschaft an den Start. Die Organisation verpflichtet die Pokalsieger aus Deutschlands und Spaniens höchster LoL-Liga.

Das beliebte Streamer-Team von NoNeedOrga (NNO) wird in der kommenden Saison mit neuem Roster antreten. Der treffsichere Enthüllungsaccount „WoolooJr“ will das Lineup des neuen Erstligisten bereits kennen. Niklot „ Tolkin “ Stüber hat das Gerücht derweil bestätigt.

NNO bietet Hertha neues Zuhause

Dem Tweet zufolge bedient sich NNO in weiten Teilen beim aufgelösten Team von Hertha BSC. Der Hauptstadtklub löste seine League of Legends Abteilung nach nur einem Jahr auf - trotz positiver Entwicklung und Pokalgewinn. Nun sollen gleich drei Spieler und der Coach die Geschicke bei NNO in die Hand nehmen.