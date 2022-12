Rekordbeteiligung bei GGPoker High Roller

Das $10.300 Super Million$ High Roller wurde als Special Edition mit einem garantierten Preispool in Höhe von $5 Millionen in den Spielplan eingebunden. Zusätzlich wird der Sieger mit dem prestigeträchtigen WSOPC Gold Ring ausgezeichnet.

Die Erwartungen waren im Vorfeld entsprechend groß, wurden letztlich aber deutlich übertroffen. Denn an den insgesamt sechs Starttage gab es 722 Entries, sodass am Ende sensationelle $7.220.000 im Preispool lagen.

Zweiter Sieg für Ponakovs?

Wie schon bei Ponakovs Sieg im Februar hat auch Elio Fox den Final Table erreicht. Der in Mexiko lebende US-Amerikaner gewann 2011 den Main Event der World Series of Poker Europe in Cannes für €1,4 Millionen und 2018 in Las Vegas dann sein zweites und bisher letzten Bracelet. Insgesamt bring es Fox live auf über $11 Millionen an Turnierpreisgeldern.