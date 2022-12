Anzeige

WM 2022: Presse reagiert auf Aus von "Manager-Opfer" Bierhoff in "Chaos Deutschland" „Legende geht nach Horrorshow“

So reagiert Ballack auf das Bierhoff-Aus

SPORT1

Der DFB verkündet die Vertragsauflösung von Geschäftsführer Oliver Bierhoff und sorgt für überraschte Reaktionen aus dem Ausland. Die Pressestimmen.

Nach dem nächsten Vorrunden-Aus nach 2018 wurde schnell klar, dass es besonders für DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff eng werden würde.

Als Folge verkündete der DFB am Montagabend die sofortige Auflösung des Vertrages mit Bierhoff, dem Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie - und überraschte vom Zeitpunkt her damit die Mehrheit der Experten. Dementsprechend überrascht fielen die ersten Reaktionen aus.

Auch im Ausland fällt das Medienecho gewaltig aus. SPORT1 gibt einen Überblick über die Pressestimmen.

England:

The Sun: „Die deutsche Legende Oliver Bierhoff geht und gibt nach der Horrorshow bei der WM 2022 sein Amt als Sportdirektor auf. Bierhoff ist das erste Manager-Opfer des peinlichen WM-Aus seiner Nation.“

Daily Mail: „Oliver Bierhoff ist als DFB-Chef zurückgetreten und verlässt den Deutschen Fußball-Bund nach dem vorzeitigen Ausscheiden bei der WM 2022. Deutschland muss sich vor der Ausrichtung der Euro 2024 einem Prozess des Wiederaufbaus des Vertrauens in seine Nationalmannschaft unterziehen."

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Chaos Deutschland, Bierhoff tritt zurück. Nach 18 Jahren verlässt der ehemalige Stürmer des AC Mailand die deutsche Nationalmannschaft und legt seine Ämter nieder."

Spanien:

Marca: „Der erste Kopf in Deutschland rollt: Bierhoff verlässt den Verband. Facelift in Deutschland nach dem dramatischen WM-Aus. Der legendäre Oliver Bierhoff hat seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) an diesem Montagabend mit sofortiger Wirkung gekündigt, wie der Verband auf seiner Website mitteilte.“

As: „Köpfe rollen in Deutschland. Oliver Bierhoff, Manager des viermaligen Weltmeisters, gab nur vier Tage nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase seinen Rücktritt bekannt. Es hat nicht lange gedauert, bis das WM-Debakel der Mannschaft Konsequenzen für die Mitglieder der Führungsriege hatte.“

Frankreich:

L‘Equipe: „Oliver Bierhoff ist nicht mehr Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er ist gerade zurückgetreten, wenige Tage nach dem Ausscheiden Deutschlands in der Gruppenphase der WM in Katar.“