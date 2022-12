Biathlon: Deutschlands tragische Heldin feiert ihr Comeback

Franziska Preuß mit Comeback nach Drama-Jahr

Im Juni litt die Lebensgefährtin des zurückgetretenen Simon Schempp unter einer weiteren Infektion, die sich in der Stirnhöhle festsetzte und mit Antibiotika behandelt wurde - nach eigenen Angaben fehlten ihr im Sommer am Ende rund 70 Vorbereitungsstunden, weshalb nicht zu erwarten ist, dass sie früh in Topform sein wird. ( Simon Schempp im SPORT1-Interview: Darum habe ich aufgehört )

Denise Herrmann-Wick führt den Kader an

Angeführt wird der DSV-Kader erneut von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Bei den Männern sind neben Benedikt Doll auch David Zobel und Roman Rees mit dabei, die in Finnland überraschend auf das Podest gelaufen waren. In Hochfilzen stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Verfolgungsrennen folgen. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)