Flick reagiert betroffen auf Bierhoff-Aus

Flick muss in Zukunft auf Bierhoff verzichten © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Frankfurt am Main (SID) - Hansi Flick hat betroffen auf den Abschied seines „ersten Ansprechpartners und Freundes“ Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) reagiert und offen die Zukunftsfrage gestellt. „Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann“, sagte der Bundestrainer in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme.