Druck auf IOC wegen Afghanistan - Human Rights Watch fordert: Taliban "aus olympischer Bewegung entfernen"

Dass Frauen und Mädchen im Land seit der Machtübernahme durch die radikalislamische Miliz keinen Sport mehr ausüben dürfen, sei nicht nur ein Verstoß gegen internationale Menschenrechte, sondern auch gegen die Charta des Internationalen Olympischen Komitees, teilte HRW am Dienstag mit.

„Das IOC gibt als Ziel ein Geschlechterverhältnis von 50:50 und eine gleichberechtigte Beteiligung von Männern und Frauen an allen Sportarten aus“, sagte Judoka Rezayee, „das afghanische Nationale Olympische Komitee wird jedoch vollständig von der Taliban-Regierung in Kabul kontrolliert. Deshalb sollte das IOC die Taliban und ihre Sportverbände nur für Männer suspendieren, bis Frauen und Mädchen wieder trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen können.“