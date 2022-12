Kevin Volland hilft: Zwei Fußballfelder Saatgut nach Bangladesch

Fußballprofi Kevin Volland zeigt ein Herz für die Bedürftigsten. Das soll der fatalen Ernährungssituation in Bangladesch zugutekommen

Der 15-malige Nationalspieler hat in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „World Vision“ Saatgut für eine Fläche von zwei Fußballfeldern (rund 14.000 qm) in Bangladesch gespendet.

Damit will der 30-Jährige helfen, der dortigen Ernährungsunsicherheit beizukommen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

"Die Inflation sowie die Energiekrise sind derzeit große Herausforderungen in Europa", meinte Volland, "und auch in Afrika und Teilen Asiens sprechen wir von einem unglaublichen Ausmaß der Notlage. Die Probleme in der Grundversorgung sind extrem."