WM 2022: Arroganz-Vorwürfe und Begeisterung nach Brasilien-Gala gegen Südkorea

WM-Favorit Brasilien brilliert gegen Südkorea und schießt den Außenseiter schon in der ersten Halbzeit ab. Netz und Experten reagieren euphorisch. Doch es gibt auch kritische Töne.

Kabinettstückchen, schöne Kombinationen und kreative Jubel-Einlagen: Neymar und Co. haben im WM-Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) gezaubert und sind souverän in die nächste Runde eingezogen.

Fans und Experten sind sich einig: in dieser Form kann die Selecao den Titel holen.

Besonders in der ersten Hälfte boten die Brasilianer um den wiedergenesenen Superstar Neymar einen wahren Gala-Auftritt und führten nach den Toren von Vinicius Junior (7.), Neymar (Foulelfmeter, 13.), Richarlison (29.) und Lucas Paqueta (36.) bereits mit 4:0.

Dementsprechend fielen auch die Reaktionen im Internet auf den Gala-Auftritt der Brasilianer in der ersten Halbzeit aus.

„Brasilliant“ - Selecao verzückt das Netz

Allen voran die englischen Ex-Fußballer Gary Lineker und Alan Shearer zeigten sich von der brasilianischen Leistung äußerst angetan. „Brasilliant! Ich liebe es“, twitterte Lineker. Verdammt, Brasilien sieht gut aus heute Abend!!!!! Was für eine Leistung“, schrieb Shearer bei Twitter.

Auch die SPORT1 - Instagram -Community war von der brasilianischen Mannschaft überzeugt. „Wie 2014. Aber diesmal macht es den Brasilianern mehr Spaß“, schrieb ein User in Anspielung auf den legendären 7:1-Erfolg von Deutschland über Brasilien im WM-Halbfinale 2014.

Einen Twitter -User erinnerte die Darbietung offenbar ebenfalls an die größte Niederlage der Selecao: „Brasilien behandelt Südkorea so, wie Deutschland Brasilien behandelt hat.“

Keane kritisiert Tanz-Einlagen

Trotz des klaren Erfolges gab es aber auch Kritik an den Brasilianern, genauer: an deren exzessiven Tanz-Einlagen. Roy Keane, Ex-Fußballer und inzwischen englischer TV-Experte, sah in den brasilianischen Jubel-Tänzen eine „Respektlosigkeit“ gegenüber dem Gegner. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)