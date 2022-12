WWE RAW: Titelmatch endet mit Schock-Szenen um Liebling Matt Riddle

Bei WWE Monday Night RAW wird Publikumsliebling Matt Riddle Opfer einer brutalen Attacke von Solo Sikoa und wird abtransportiert. Was steckt dahinter?

Das Eröffnungs-Match der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW endete in Schock-Szenen: Der ehemalige Tag-Team-Champion Matt Riddle wurde nach einer als besonders heftig inszenierten Attacke von Roman-Reigns-Neffe Solo Sikoa mit einer Trage abtransportiert - nicht selten ein Indiz für eine längere Pause.

WWE ändert kurzfristig zwei Titelmatches

Für RAW war eigentlich ein Tag-Team-Titelmatch von Sikoas großen Brüdern Jimmy und Jey Uso gegen das Herausforderer-Team aus Elias und Riddle angekündigt - das Siegerteam sollte am Freitag bei SmackDown auf die früheren WWE-Champions Drew McIntyre und Sheamus treffen.

Schon in den Stunden vor dem Match gab es jedoch rätselhafte Ereignisse: Zunächst kündigte McIntyre via Social Media an, dass er „aus medizinischen Gründen außen vor“ für Freitag sei, der Schotte wird ersetzt durch Butch, einen anderen Gefährten von Sheamus.