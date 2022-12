WM 2022: Nach Bierhoff-Knall - Matthäus zum DFB? So plant die Führung nach WM-Debakel

WM-Aus in der Analyse: Das waren Flicks verhängnisvolle Fehler

Nach dem WM-Debakel muss der erste Akteur seinen Hut nehmen: Der Verband hat den ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag mit Oliver Bierhoff in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der langjährige Funktionär zeichnete zuletzt als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie verantwortlich. (Der Bierhoff-Knall!)

SPORT1 hatte bereits am Sonntag berichtet, dass es nach peinlichen Vorrunden-Aus in bei der WM in Katar allen voran für den Europameister von 1996 eng werden könnte.