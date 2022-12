Frauen-Bundesliga pulverisiert Rekord - im Eiltempo!

Die Frauen-Bundesliga boomt wie noch nie - und schreibt in der laufenden Saison Geschichte: Schon nach dem 9. Spieltag wird ein Rekord aufgestellt.

In der laufenden Saison strömten bislang insgesamt 173.438 Zuschauer in die Stadien, teilt die Liga mit.

Damit waren schon jetzt nach nur neun Spieltagen mehr Fans in den Arenen als in der bisherigen Rekordsaison 2013/2014. Damals war die Liga in der gesamten Spielzeit auf 156.355 Zuschauer gekommen.