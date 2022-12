DFB: Der Abschied von Oliver Bierhoff nach der WM 2022 im Wortlaut

WM-Aus in der Analyse: Das waren Flicks verhängnisvolle Fehler

Nach dem Vorrundenaus bei der WM in Katar zieht der DFB erste Konsequenzen. Geschäftsführer Oliver Bierhoff muss gehen. Der Abschied des 54-Jährigen im Wortlaut.

Der DFB hat sich von Oliver Bierhoff getrennt - der Vertrag des 54-Jährigen wird vorzeitig aufgelöst. Das teilte der Verband am Montagabend offiziell mit.

18 Jahre war Bierhoff für den DFB tätig. In diese Zeit fiel unter anderem der WM-Titel 2014 in Brasilien. SPORT1 zeigt Bierhoffs Abschied im Wortlaut.

„Nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften & Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt. Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen.

Es war eine intensive, spannende und lehrreiche Zeit, in der wir gemeinsam große Erfolge feiern konnten, Rückschläge verarbeiten mussten und außergewöhnliche Projekte umsetzen durften. Meine Aufgabe war vom ersten bis zum letzten Tag Teamwork. Ich danke all den Menschen von Herzen, die mir in dieser Zeit mit ihrem Einsatz, ihren Ideen und ihrer Leidenschaft zur Seite gestanden haben.