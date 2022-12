DFB: Ilkay Gündogan hadert mit Zukunft

Ilkay Gündogan meldet sich vier Tage nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar erstmals zu Wort, seine Zukunft in er DFB-Elf lässt er offen.

Ilkay Gündogan hat sich vier Tage nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar erstmals zu Wort gemeldet, seine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber offengelassen. (News: Bierhoff-Knall beim DFB)

„Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet“, twitterte der 32-Jährige. Dieses Mal sei es „echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen.“

Die DFB-Auswahl war in Katar zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase einer WM gescheitert. Bei der EM im vergangenen Jahr war im Achtelfinale Endstation.