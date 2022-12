Ski alpin: Abgesagte Abfahrt wird in Gröden nachgeholt

Die abgesagte Weltcup-Abfahrt der Männer von Beaver Creek/USA wird am 15. Dezember in Gröden/Italien nachgeholt werden.

Die abgesagte Weltcup-Abfahrt der Männer von Beaver Creek/USA wird am 15. Dezember in Gröden/Italien nachgeholt werden. Das gab der Internationale Skiverband (FIS) am Montag bekannt. Das Rennen war am ursprünglichen Termin vergangenen Freitag wegen starken Windes und anhaltenden Schneefalls abgesagt worden. Bei der Weltcupstation in den Dolomiten (13. bis 17. Dezember) stehen außerdem ein Super G und eine weitere Abfahrt auf dem Programm.