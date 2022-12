FC Bayern: Ex-Liverpool-Profi wünsch sich Jamal Musiala

Bayern-Machtwort in Sachen Musiala-Transfer

Jamal Musiala weckt aufgrund seiner starken Leistungen internationale Begehrlichkeiten. Ein ehemaliger Liverpool-Spieler möchte den FC-Bayern-Star gerne in der Premier League sehen.

So auch den ehemaligen Liverpool-Profi Glen Johnson. Er sagte bei Fairbettingsites: „Ich würde gerne Jamal Musiala in einem Liverpool- oder zurück in einem Chelsea-Trikot sehen, besonders mit der Art und Weise, wie er im Moment spielt."