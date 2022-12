WM 2022: Wirbel um England-Trikots - Schummelt Katar beim Rasen mit dem 'Augusta-Trick'?

Ein souveräner 3:0 Sieg im Achtelfinale gegen den Senegal sollte bei den Engländern für eine gute Stimmung im Team sorgen. Doch aufgrund kurioser Flecken auf dem weißen WM-Dress der Three Lions kamen einem Bericht zufolge Beschwerden auf. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Verdacht kommt auf, dass das Platzpersonal in den WM-Stadien Katars den ‚Augusta-Trick' anwendet, um den Rasen in perfektem Zustand erscheinen zu lassen.

‚Augusta-Trick‘ bei der WM in Katar?

Der Hintergrund: Beim namhaften US-Masters-Golfturnier sind die Greenkeeper des Augusta National Golf Club für den Rasen zuständig, der während dieser Zeit in verschiedensten Grün-Tönen strahlt.

Gibt es den ‚Augusta-Trick‘ also auch bei der Weltmeisterschaft in Katar? Die FIFA wies die Vermutungen laut des Berichts wenig überraschend zurück. Lediglich manche Bereiche, in denen sich die Spieler aufwärmen können, seien mit grüner Farbe gefärbt worden.