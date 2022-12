WM 2022 Katar: Elfer-Fluch hält an! Japan unterliegt Kroatien

Japan unterliegt Kroatien im WM-Achtelfinale, muss die Koffer packen. Durch die Niederlage im Elfmeterschießen hält ein besonderer WM-Fluch an.

Durch die Niederlage hält derweil ein interessanter Fluch an, der sich über die vergangenen sieben Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft erstreckt. So ging jedes dieser sieben Spiele für jene Mannschaft verloren, die zum ersten Elfmeter angetreten war. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Am Montag traf das die Japaner, die in Person von Takumi Minamino an Kroatien-Keeper Dominik Livakovic scheiterten. Ihm folgten Kaoru Mitoma sowie Maya Yoshida.