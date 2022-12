WM 2022: Elfer-Drama! Kroatien stoppt Deutschland-Schreck Japan und steht im Viertelfinale

Daizen Maeda erzielte in Durchgang eins die Führung für die Asiaten . Ex-Bayern-Star Ivan Perisic markierte per Kopf den Ausgleich für das Team von Zlatko Dalic. Im Elfmeterschießen verwandelte Mario Pasalic den entscheidenden Strafstoß für die Kroaten. Keeper Dominik Livakovic avancierte mit drei gehaltenen Strafstößen zum Matchwinner. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM: Kroatien kommt nach Rückstand zurück

Damit hält auch eine irre Elfer-Statistik bei Weltmeisterschaften an: Bei den vergangenen sieben Elfmeterschießen verlor immer die Mannschaft, die zuerst schießen musste. Kroatien trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Partie zwischen Brasilien und Südkorea. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Zum dritten Mal stehen die Kroaten in Katar in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft: 1998 wurden sie Dritter, 2018 Zweiter - und 2022? Zwar sind ihre Auftritte noch nicht weltmeisterlich, doch Trainer Dalic und sein routinierter Spielmacher Luka Modric leiten ein erfahrenes, kampfstarkes und zähes Team, das sehr schwierig aus der Bahn zu werfen ist.

Das bewies im Al-Janoub-Stadion auch die Reaktion auf das Gegentor durch Maeda, der die Japaner erstmals im Turnier mit 1:0 in Führung brachte (44.). Es war zugleich der erste japanische Treffer bei dieser WM vor der Halbzeitpause. Kroatien schien das lange nicht hochklassige Spiel vor 42.523 Fans in Al-Wakrah danach zu entgleiten, weitere Offensivkräfte liefen sich warm, als Dejan Lovren einen wunderbaren Ball in den Strafraum schlug. Der umtriebige Perisic, einst bei Bayern München, köpfte mustergültig ins lange Eck (55.). Im Elfmeterschießen parierte Livakovic gegen Takumi Minamino, Kaoru Mitoma und Maya Yoshida von Schalke 04.