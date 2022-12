DFB-Team: Österreich wirbt um Bayern-Juwel Wanner - Alaba und Rangnick buhlen um Top-Talent

Die Diskussionen um einen Neuanfang in der Nationalmannschaft sind allgegenwärtig. Nun droht der DFB eines seiner größten Talente auch noch an ein Nachbarland zu verlieren.

„Wir müssen besser werden in der Ausbildung!“

Der deutsche Fußball hat laut Bundestrainer Hansi Flick ein Nachwuchsproblem. Passend dazu droht der DFB eines der größten Talente im U-Bereich an seinen Nachbarn zu verlieren.

Die Rede ist von Paul Wanner. Der 16 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern kam als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin in Dornbirn/Voralberg zur Welt und verbrachte seine ersten Lebensjahre in der Alpenrepublik. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die deutschen Nachwuchschefs hingegen hielten bislang nicht einmal eine Einladung zur U21 für notwendig, obwohl nach SPORT1 -Informationen sogar die Verantwortlichen des FC Bayern schon vor der U17-EM im Sommer Antonio di Salvo kontaktierten und dem U21-Coach mit Nachdruck dazu rieten, sich den bereits fest in den Profikader von Julian Nagelsmann integrierten Teenager zumindest einmal anzusehen.

Rangnick schwärmt von Wanner

Wie SPORT1 erfuhr, lobte Rangnick den offensiven Mittelfeldspieler nach der knappen Trainingswoche in Andalusien, zeigte sich sowohl angetan seinen sportlichen Leistungen als auch von seinem Verhalten neben dem Platz.

Der Linksfuß, der im Oktober auch sein Debüt in der Champions League gefeiert hatte, fühlte sich im Kreise der Österreicher sehr wohl - was neben Rangnick und Alaba auch an Bayern-Mitspieler Marcel Sabitzer sowie Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner und Ex-Bundesliga-Star Marko Arnautovic lag, die ihm ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite standen.