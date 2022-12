Anzeige

Weil Köln das Siegen verlernt hat! Hansa-Kogge segelt davon Rostock profitiert von Kölner-Krise

Nach dem anfänglichen Höhenflug herrscht aktuell Katerstimmung beim 1. FC Köln. Spitzenreiter Hansa Rostock weiß die Schwächephase des Konkurrenten zu nutzen und zieht davon.

Am fünften Doppelspieltag der VBL CC ist es soweit. Mit dem 1. FC Köln sowie Hansa Rostock müssen die letzten bisher noch ungeschlagenen Teams der Liga ihre erste Niederlage hinnehmen.

Während der Ostklub durch den Erfolg gegen Werder Bremen (0:3, 3:2, 5:3) allerdings trotzdem dreifach punktet, macht sich beim Effzeh erstmals in der noch jungen Spielzeit eine gewisse Ernüchterung breit. Nach fünf Siegen in Serie wartet der Klub-WM-Teilnehmer nun seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

Rostock enteilt der Liga

Nachdem sich Hansa Rostock in der abgelaufenen Saison unter dem Deckmantel des Neulings still und heimlich zum Titel-Aspiranten gemausert hatte, beweisen sie in diesem Jahr, dass erneut mit ihnen zu rechnen ist. Darüber kann selbst ein Makel wie die erste Schlappe gegen Bayer Leverkusen (1:3, 1:1, 0:4) nicht hinwegtäuschen. Vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei sprechen zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine deutliche Sprache.

Insbesondere wenn die Konkurrenz nicht genauso konstant punkten kann. Dies war in den ersten fünf Partien zumindest dem 1. FC Köln gelungen. Doch seit dem Remis gegen den FC St. Pauli hat der Karnevalsvereins das Siegen verlernt und musste nicht nur den Platz an der Sonne an jene Rostocker abgeben, sondern auch die Verfolger aufschließen lassen.

Hinter dem 1. FC Köln schiebt sich das Mittelfeld der Nord-West-Division indes nämlich immer weiter zusammen. Den Playoff-Quali-Platz sechs, den Neuling Eintracht Braunschweig inne hat, und Borussia M‘Gladbach an Position zwölf trennen derzeit nur drei Zähler. Die größten Sprünge in der Tabelle konnten am Wochenende mit jeweils sechs Punkten die eSports-Abteilungen aus Bochum und Schalke verbuchen.

