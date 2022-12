WM 2022: Niederlande-Star Memphis Depay kontert NBA-Legende Charles Barkley nach USA-Aus

Am Ende kassierte Charles Barkley einen starken Konter - und dürfte sich nun überlegen, ähnliche vollmundige Aussagen so schnell kein zweites Mal zu platzieren. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

NBA-Ikone Barkley: „Will Brasilien. Will Deutschland“

Und fügte an: „Ich will Spanien. Ich will Brasilien. Ich will Deutschland. Ich will Fra ... oh, die haben diesen Mbappé da drüben, der ist kein Witz. Aber wir werden die Niederlande schlagen.“