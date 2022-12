WM 2022: Achtelfinale Brasilien - Südkorea live im TV, Stream und Ticker

Die brasilianische Nationalmannschaft will bei der Weltmeisterschaft in Katar den nächsten Schritt zum ersehnten sechsten Titel machen. Mit Südkorea muss ein Außenseiter geknackt werden.

Mitfavorit gegen Außenseiter: Brasilien trifft im Achtelfinale der WM in Katar auf Südkorea (um 20 Uhr im LIVETICKER ).

Der Superstar, der so gerne in die Reihe der legendären brasilianischen Weltmeister aufgenommen werden möchte, verbreitete vor dem Duell mit dem krassen Außenseiter Zuversicht. „Ich fühle mich gut, ich wusste, dass es jetzt so sein würde“, twitterte der 30-Jährige nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining.