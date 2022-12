WWE: "Massiver" Herzinfarkt - große Sorge um Legende Barry Windham

Barry Windham (M.) war Mitglied der legendären Four Horsemen © WWE

Große Sorge um eine oft unterschätzte Legende des Wrestlings: WWE Hall of Famer Barry Windham liegt nach einem als „massiv“ beschriebenen Herzinfarkt auf der Intensivstation.

Der Onkel von WWE-Topstar Bray Wyatt (bürgerlich: Windham Rotunda) und dessen Bruder Bo Dallas erlitt am Freitagabend eine Herzattacke auf dem Flughafen von Atlanta: „Wir warten ungeduldig auf die Nachricht, dass es ihm wieder gut gehen wird. Aber die Zukunft ist unsicher“, schreibt Wyatts Schwester Mika auf einer für ihren Onkel eingerichteten GoFundMe-Seite. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Barry Windham hatte wichtiges Match bei der ersten WrestleMania

Barry Windham war ein Schüler von Wyatts Großvater Blackjack Mulligan und dem legendären Harley Race und speziell in den Achtzigern und frühen Neunzigern selbst sehr erfolgreich.

Im ersten Boom der früheren WWF mit der Speerspitze Hulk Hogan bildete er ein populäres Tag Team mit seinem Schwager Mike Rotundo (Wyatts Vater, später bekannt als Irwin R. Schyster ): Der „U.S. Express“ ging als Tag-Team-Champions in die allererste WrestleMania (und verlor gegen Nikolai Volkoff und den Iron Sheik), es kam auch vor Hogan mit dessen ikonischer Einzugsmusik „Real American“ zum Ring.

Hoch geschätzt von Ikone Ric Flair

Später wechselte der für seine Größe enorm athletische 1,96-Meter-Mann Windham zu Konkurrent WCW und hielt dort auch den damals ruhmreichen NWA World Title. Er blieb vor allem in Erinnerung als Mitglied der „Four Horsemen“ um Superstar Ric Flair.

Der „Nature Boy“ betonte immer wieder seine Hochachtung vor Windham, der zu seinen besten Zeiten für Weltklasse-Niveau im Ring stand - und dass dieser für ihn eine noch größere Karriere verdient gehabt hätte. ( Die traurigen Schicksale der Four Horsemen )

Windham hatte auch noch diverse, weniger erfolgreiche Engagements bei WWE: Er verkörperte die kurzlebigen Charaktere The Widowmaker und The Stalker, zudem war er Teil der „New Blackjacks“, angelehnt an des Erfolgsduo seines Vaters mit dem später als Schattenmann hinter den WWE-Kulissen sehr wichtigen Jack „Blackjack“ Lanza. Windhams Partner damals war Bradshaw, der spätere John Bradshaw Layfield.