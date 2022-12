Trainersuche beendet: Labbadia zurück in Stuttgart

Labbadia ist zurück in der Bundesliga © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Bruno Labbadia als neuen Trainer verpflichtet. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 56-Jährige, der bereits zwischen 2010 und 2013 in Stuttgart an der Seitenlinie gestanden hatte, erhält einen Zweieinhalbjahresvertrag bis 2025.