Bundesliga: Fix! VfB Stuttgart holt Bruno Labbadia zurück

VfB findet Mislintat-Nachfolger in Paderborn

Bruno Labbadia hat einen neuen Job in der Bundesliga. Der Trainer kehrt zum VfB Stuttgart zurück und bekommt einen langfristigen Vertrag. Der Interimstrainer verlässt den Verein komplett.

Wie SPORT1 schon am Donnerstag berichtete , wird der frühere Hertha-Coach neuer Trainer bei den Schwaben. Das teilte der Klub am Montag mit.

In Stuttgart erhält er einen Vertrag bis 2025.

VfB Stuttgart setzt große Hoffnung in Labbadia

„Der VfB ist bekanntermaßen nicht irgendein Club für mich. In Stuttgart habe ich über fast drei Jahre eine sehr wichtige Phase meiner Trainerkarriere verbracht und möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt“, sagte der neue Trainer in einer Pressemitteilung.