WM 2022: Nächste FIFA-Posse - gibt es 2026 zwei WM-Turniere?

Die Kritik am bislang geplanten Modus für die nächsten Weltmeisterschaften wird immer heftiger und veranlasst die FIFA zu neuen Gedankenspielen. Eine Variante wäre besonders gewöhnungsbedürftig.

Ob das dramatische Fernduell zwischen Argentinien und Mexiko oder die zwischenzeitlich völlig verrückte Konstellation in der Deutschland-Gruppe , als plötzlich Japan und Costa Rica die beiden ersten Plätze belegten.

Bei der WM in Katar zeigte sich einmal mehr, wie reizvoll eine Gruppenphase sein kann, wenn am letzten Spieltag praktisch noch alle Mannschaften die Möglichkeit haben, weiterzukommen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

In 16 Gruppen mit je drei Teams, so der FIFA-Plan, würden dann die Teilnehmer an der K.o.-Phase ermittelt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)