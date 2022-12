Biathlon: Drama um Superstar setzt sich fort

In diesem Kalenderjahr wird die angeschlagene Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland nicht mehr in den Weltcup zurückkehren.

Das Drama um die Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin setzt sich fort: Marte Olsbu Röiseland wird nicht vor Januar in die Saison einsteigen.

Wie der norwegische Verband am Montag bekannt gab, lässt die angeschlagene 31-Jährige nach dem Auftakt im finnischen Kontiolahti mindestens auch die Wettkämpfe in Hochfilzen und in Le Grand-Bornand aus.