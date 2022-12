Tschüss und machts gut! Unicorns of Love vermelden Abgänge

Sie krönen sich zum Summer Split Champion 2022: Die Unicorns of Love SE © Strauss Prime League

Mit einem Knall verabschiedete man sich in die Sommerpause, nun heißt es zur Gänze Tschüss!

Die Unicorns of Love starten im kommenden Spring Split der hiesigen Prime League als Liga-Champion, müssen die Trophäe aber mit einem gänzlich neuen Team verteidigen. Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass es Abgänge geben wird. Nun wurde offiziell via Twitter Vollzug gemeldet.

Gleich fünf Profis werden sich in naher Zukunft neuen Herausforderungen stellen. Im Gegenzug wiederum sollen es neue Talente richten. Unter anderem geht das Gerücht um, DRX-Nachwuchs-Jungler Lee „Peach“ Min-gyu, der bis dato für DRX Challengers im Dickicht unterwegs gewesen ist, soll in Zukunft seinen Dienst in Deutschland verrichten.