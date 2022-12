BBL-Pokal: Oldenburg will Top Four ausrichten

Die EWE Baskets Oldenburg bewerben sich als Gastgeber für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Dies teilte der Verein am Montag mit. "Wir wollen das Top Four nach Oldenburg holen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Schüller: "Mit einem attraktiven Rahmenprogramm und unserer Begeisterung für den Basketball wollen wir die Fans und Sponsoren an diesem Wochenende mitreißen."