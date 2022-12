Petition gegen FIFA stößt auf große Resonanz

Der Appell der Nachhaltigkeits-Initiative „Sports for Future“ zum geforderten Austritt des DFB aus dem Weltverband FIFA stößt auf große Resonanz.

Der Appell der Nachhaltigkeits-Initiative „Sports for Future“ zum geforderten Austritt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus dem Weltverband FIFA stößt auf große Resonanz. Die am 24. November gestartete Petition steht am Montag kurz vor der 95.000 Unterschrift.