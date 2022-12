Klosterhalfen und Ringer als Läufer des Jahres geehrt

Beide Athleten wurden im Rahmen einer Gala in Trier geehrt. Klosterhalfen hatte bei der Heim-EM in München über 5000 m triumphiert, Ringer gewann sensationell als erster deutscher Marathonläufer EM-Gold.

In München hatte Klosterhalfen den Titel gewonnen, nachdem sie kurz zuvor bei der WM in Eugene noch von einem Infekt geschwächt im Vorlauf ausgeschieden war.

Der 33 Jahre alte Ringer war in der bayerischen Landeshauptstadt in einem furiosen Schlussspurt zum Sieg gestürmt. Zudem landete er in der Teamwertung gemeinsam mit Amanal Petros und Johannes Motschmann auf Rang zwei.