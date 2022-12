Turner Dauser ist Sportler des Monats November

Kunstturner Lukas Dauser ist Sportler des Monats im November. Der 29-Jährige, der bei der WM in Liverpool Silber am Barren gewann, setzte sich bei der Abstimmung der rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 61,7 Prozent der Stimmen deutlich vor den Trampolin-Weltmeistern Matthias Pfleiderer und Fabian Vogel (19,4) sowie Kunstrad-Weltmeister Lukas Kohl (18,9) durch.

Der Olympia-Zweite Dauser steht vor einer längeren Zwangspause. Beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm zog sich der Sportsoldat am Sonntag eine Schulterverletzung zu. Einen Monat zuvor hatte er in Liverpool seine erste WM-Medaille gewonnen.