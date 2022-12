WWE-Hammer um Dwayne "The Rock" Johnson im Januar?

Dwayne "The Rock" Johnson bei der Premiere von "Black Adam" © Imago

Kehrt Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson schon in wenigen Wochen in den WWE-Ring zurück?

Die Gerüchte um ein Mega-Match der Ikone bei WrestleMania 39 in Los Angeles im April gibt es seit Jahren, nun konkretisiert sich womöglich der Fahrplan. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE: Gewinnt The Rock den Royal Rumble 2023?

Wie der Wrestling Observer Newsletter berichtet, gibt es interne Diskussionen, The Rock beim Royal Rumble am 28. Januar zurückzubringen und ihn das traditionelle 30-Mann-Match gewinnen zu lassen - wenn er verfügbar ist. Johnson würde dann der WWE-Tradition entsprechend den seit über 800 Tagen als Champion regierenden Reigns herausfordern.

Observer-Chef Dave Meltzer betont, dass es keine definitive Antwort gibt, ob das Planspiel Wirklichkeit wird. Sicher sei nur, dass WWE sich eine Frist bis Mitte Januar gesetzt hat, in der es Klarheit um die WrestleMania-Planungen in dieser Hinsicht geben soll.

Sein Verhältnis zu Ex-Arbeitgeber WWE ist bis heute gut, nicht nur wegen seiner Tochter Simone (Ava Raine), die in diesem Jahr ihr WWE-Debüt feierte: Auch zu Reigns verbindet ihn eine quasi-familiäre Bande, die er nicht nur bei WWE schon ausgedrückt hat: Johnson verschaffte Reigns sein Filmdebüt im Fast-&-Furios-Spinoff „Hobbs and Shaw“ und streute sogar in seiner Serie „Young Rock“ Andeutungen eines WrestleMania-Duells mit Reigns ein.