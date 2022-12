Lothar Matthäus erklärt: Darum hat Bayern bei Harry Kane Chancen

Bayern-Machtwort in Sachen Musiala-Transfer

Versucht sich der FC Bayern im Sommer tatsächlich an einem Megatransfer?

Geht es nach Lothar Matthäus, hat der deutsche Rekordmeister durchaus Chancen, auch einen Weltstar wie Harry Kane zu bekommen. Der englische Nationalspieler hat bei der WM in Katar gerade erst das Viertelfinale klar gemacht - und dabei seinen ersten Turniertreffer erzielt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bayern habe auch Matthijs de Ligt von Juventus bekommen: „Das sind große Namen, die man sich so vor vielleicht vier, fünf Jahren nicht in der Bundesliga hätte vorstellen können.“

Matthäus: Wenn Bayern jemand haben will, dann ...

Verpflichtungen in dieser Größenordnung hätten auch Auswirkungen auf das Image der Münchner, meinte Matthäus: „Bayern München hat durch diese Transfers im letzten Sommer auch Europa enorm gezeigt: Wenn wir jemanden haben wollen, dann können wir es auch durchsetzen.“

Es gebe immer Möglichkeiten, einem Spieler „Lust auf Neues“ zu machen. „Warum nicht Harry Kane? Vielleicht will er mal einen Tapetenwechsel, vielleicht will er mal was anderes kennenlernen als die Premier League“, meinte Matthäus. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)