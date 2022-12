Turnen: Lukas Dauser ist Deutschlands Sportler des Monats

Der 29-Jährige hatte in Liverpool bereits in der Qualifikation gezeigt, dass er am Barren um die Medaillen mitturnen kann. Im Finale gelang dem Olympia-Zweite von Tokio dann eine perfekte Übung, die mit der Silbermedaille belohnt wurde - und in der Folge erstmals mit Platz eins bei der Wahl „Sportler des Monats“ der Deutschen Sporthilfe.