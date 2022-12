Boxen: Zeit für den wirklichen Mega-Fight - und das Ende der Fury-Spielchen! | Kommentar

„Dieser Vermächtnis-Scheiß interessiert mich nicht wirklich“, sagte er vor dem WM-Kampf gegen Dereck Chisora bei Yahoo : „Wenn die Leute anfangen, dich zu ranken, kannst du aufhören, dann bist du am Ende.“ Letztlich gehe es ihm im Boxen um Freude am Leben und ums Geld: „Ich bin ein sehr gut bezahlter Escort-Junge.“

In diesem Sinne kann man Fury beglückwünschen: Der WBC-Weltmeister hat es am Wochenende geschafft, weit über 20 Millionen Euro einzustreichen für einen Kampf von eigentlich nur noch bedingtem Wert.

Tyson Fury muss jetzt nicht gegen Usyk ran - aber er sollte

Fury könnte erster „Undisputed Champion“ seit Lennox Lewis werden

Fury scheint gewillt, die für sein Vermächtnis wirklich entscheidende Feuerprobe zu suchen - aber man weiß in diesem Geschäft am Ende nie, ob ein Mega-Fight, den beide Seiten zu wollen vorgeben, nicht doch am Gefeilsche ums Geld und schwer durchschaubaren Einzelinteressen scheitert. Siehe die unendliche Geschichte Fury vs. Joshua.