NBA 2K23 - Season 3 wird icy!

Ende vergangener Woche enthüllte 2K, dass Season 3 in NBA® 2K23 die Fans ab diesen Freitag in Winter- und Festtagsstimmung versetzt, mit neuen eiskalten Inhalten für Meine KARRIERE und The W*. Season 3 beinhaltet auch Musik vom mit dem Grammy Award ausgezeichneten Produzenten Hit-Boy mit Dom Kennedy, außerdem geben Lil Pump und Jovaine ihr 2K Beats-Debüt.

In NBA 2K23 Season 3 präsentiert der All-Star-Guard Trae Young von den Atlanta Hawks seine eiskalte Herangehensweise, wenn der Winter auf dem Court einzieht und eine Lawine neuer Belohnungen und Inhalte die City (PlayStation 5 and Xbox Series X|S) und das G.O.A.T-Boot (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC) in ein Winterwunderland verwandelt, in dem die Spieler:innen die Konkurrenz aufs Glatteis führen können. Weitere Inhalte: