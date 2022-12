Eintracht-Coach Glasner mit klaren Vorstellungen

Trainer Oliver Glasner vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt denkt aktuell noch nicht an eine Vertragsverlängerung.

Glasner: Frankfurt auf einem „sehr guten Weg“

Dies sei ja auch die "Zielsetzung des Klubs". In der laufenden Saison steht die Eintracht in der Liga auf Platz vier und steht im DFB-Pokal und in der Champions League im Achtelfinale.