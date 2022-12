WM 2022: England liegt Bellingham zu Füßen! "Magisch. Brillant. Sensationell."

Brillanter Bellingham führt Three Lions gegen Senegal ins Viertelfinale

Nach seiner Gala gegen den Senegal wird Jude Bellingham in seiner englischen Heimat von Ex-Nationalspielern und Experten mit Lob überhäuft. Auch die Zahlen untermauern die brillante Leistung.

England bejubelt den Viertelfinal-Einzug bei der WM in Katar.

Bellingham „ein unglaublicher Spieler“

Welche Zeitung man am Tag nach dem Sieg gegen den aktuellen Afrikameister auch aufschlug: Bellingham war überall der Spieler mit der besten Note. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Ein unglaublicher Spieler“, schwärmte der ehemalige Profi Chris Sutton in der Daily Mail und gab ihm eine 8,5 (von maximal 10).

In seiner aktiven Karriere hatte es der Stürmer zwar nur auf ein Länderspiel für England gebracht, als Experte genießt der heute 49-Jährige aber einen exzellenten Ruf.

Bellingham, betonte Sutton, sei der Spieler, „auf den ich mich vor diesem Turnier am meisten gefreut habe, und er hat mich nicht enttäuscht“.

Bellingham an zwei Toren beteiligt

Der Mirror bewertete die Vorstellung des erst 19-Jährigen sogar noch ein wenig besser und gab Bellingham die Note 9. „Diese Leistung definiert ein Weltklasse-Talent. Sensationell“, heißt es da in der Bewertung. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die Führung bereite er mit einem mustergültigen Pass in die Mitte vor. Noch mehr Bewunderung aber rief seine Beteiligung am zweiten Tor hervor.

„Erlesen“ nannte es beispielsweise The Athletic , „wie er kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball eroberte, sich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte und dann Foden bediente, der Kane in Szene setzte.“

Lineker: „Seine Eltern müssen stolz sein“

Gary Lineker, der in seiner Karriere bei zwei WM-Viertelfinalspielen dabei war (1986 und 1990), nannte Bellingham in einem Tweet schon „den Leader des Teams“ und vermutete: „Seine Eltern müssen so stolz auf ihn sein.“