Mane: „Balsam in die Herzen der Senegalesen gebracht“

Sadio Mane hat mit pathetischen und martialischen Worten die Leistung des Senegals bei der Fußball-WM in Katar gewürdigt. „Ihr seid mit der Waffe in der Hand gefallen. Das Volk ist sehr stolz auf eure Leistung und ihr habt Balsam in die Herzen der Senegalesen und aller Fans gebracht, indem ihr die Nationalflagge würdig verteidigt habt“, schrieb der wegen einer Operation am Wadenbeinköpfchen fehlende Star von Rekordmeister Bayern München.