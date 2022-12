Anzeige

NFL-Drama: Star-Quarterback muss Traum vom Super Bowl begraben NFL-Drama zerschlägt Super-Bowl-Traum

Kurios! Nachbarn retten eingeschneite NFL-Profis

Hannah Cirkel

Bitterer Tiefschlag für einen veritablen Super-Bowl-Anwärter: Jimmy Garoppolo verletzt sich beim Sieg der San Francisco 49ers schwer und fällt bis zum Saisonende aus.

Sie galten als veritabler Anwärter auf den Super Bowl - doch dieses Drama reduziert die Aussichten beträchtlich.

Die San Francisco 49ers müssen bis zum Ende der Saison auf Jimmy Garoppolo verzichten: Der Quarterback ging beim 33:17-Sieg gegen die Miami Dolphins noch im ersten Viertel zu Boden, als er mit seinem Fuß unter Linebacker End Jaelan Phillips hängen blieb. Garappolo verließ den Platz humpelnd und wurde sofort zu weiteren Untersuchungen gebracht.

Anzeige

Bereits zur Halbzeit dann die Nachricht, dass sich der Quarterback den linken Fuß gebrochen hatte. Für ihn ist das bereits die dritte Saison seit 2018, die er verletzungsbedingt nicht beenden kann. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die 49ers, die in diesem Jahr nur knapp den Einzug in den Super Bowl gegen den späteren Sieger L.A. Rams verpassten, gehen nun mit einer schweren Hypothek in den Rest der Saison - zumal Garoppolo bereits der zweite 49ers-QB, der lange fehlen wird.

49ers verlieren den nächsten Quarterback

Schon Mitte September gab es den ersten Schock, als sich Trey Lance den Knöchel brach und operiert werden musste. Dessen Rückkehr noch in der laufenden Saison schloss Trainer Kyle Shanahan bereits aus. Als Backup soll nun laut ESPN Josh Johnson in die Bresche springen. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Im Spiel gegen die Dolphins kam zunächst Brock Purdy zum Einsatz. Dieser wurde 2022 an letzter Stelle gedraftet und läuft daher mit dem hämischen Spitznamen „Mr. Irrelevant“ auf. Bedeutungslos war er in der Partie allerdings nicht.

Purdy gelangen gleich zwei Touchdowns, die mit dafür sorgten, dass die 49ers mit einer 8:4-Bilanz weiter an der Spitze der NFC West stehen. Seinen ersten Start wird er womöglich im nächsten Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers und Tom Brady haben. „Ich finde es cool“, freut sich Purdy. „Er spielt schon länger Football als ich lebe, also wird es ziemlich cool, einen ersten Start gegen den GOAT zu haben.“

Für Garoppolo haben sich derweil einmal mehr die Hoffnungen zerschlagen, die 49ers zum ersten Super-Bowl-Gewinn seit 1994 zu führen und in die Fußstapfen der Franchise-Ikonen Joe Montana und Steve Young zu treten (Joe Montana vs. Steve Young: Das bitterste interne Quarterback-Duell der NFL-Geschichte).

Anzeige

Übler Treffer bei Touchdown

Nicht nur bei den 49ers gab es einen Verletzungsschock: Bei einem Touchdown für die Tennessee Titans blieb Rookie Treylon Burks regungslos am Boden liegen.

Die Titans unterlagen den Überfliegern der Philadelphia Eagles mit 10:35. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Burks fing den Ball in der Endzone, wurde allerdings von Marcus Epps am Kopf getroffen. Die Helme der beiden knallten aufeinander und Burks wurde in der Kinn-Gegend getroffen. Schwer angeknockt blieb er am Boden liegen und wurde sofort behandelt.

Immerhin: Burks konnte den Platz aus eigener Kraft verlassen, mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Verteidiger Epps erhielt für sein Tackling ein Personal Foul. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Die Cincinnati Bengals gewannen derweil gegen die Kansas City Chiefs mit 27:24. Bengals-Quarterback Joe Burrow gelang dabei sein fünfter Rushing-Touchdown in dieser Saison.

Damit fahren diese den dritten Sieg in Folge gegen die Chiefs ein, die das Spiel zunächst unter anderem dank Quarterback Patrick Mahomes drehten. Das reichte am Ende jedoch nicht für den Sieg. Damit fallen die Chiefs in der AFC auf den zweiten Platz hinter die Buffalo Bills zurück. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)