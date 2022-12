Ski Alpin: Das Ende einer Rekord-Karriere steht bevor

Clarey träumt von Heim-WM und Weltcup-Sieg

Dennoch will der Mann, der 2013 in Wengen mit 161,9 km/h den Rekord für die schnellste im Weltcup gemessene Geschwindigkeit aufstellte, nun Schluss machen.

In den kommenden Wochen und Monaten will er aber noch zwei Ziele erreichen. So will er endlich seinen ersten Weltcup-Sieg. Sollte ihm das gelingen, würde er Didier Cuche als ältesten Weltcup-Sieger ablösen. Der Schweizer war bei seinem letzten Erfolg 37 Jahre und 7 Monate alt, während Clarey im Januar 42 Jahre alt wird.