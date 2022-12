WM 2022: Kylian Mbappé bricht sein Schweigen - und zeigt den Fokus, der DFB-Team fehlte

Kylian Mbappé meldet sich nach seiner nächsten Gala-Vorstellung bei der Weltmeisterschaft in Katar erstmals zu Wort. Und demonstriert einen Fokus, der dem DFB-Team fehlte.

Kylian Mbappé hat sich nach seiner Gala-Vorstellung im Achtelfinale erstmals bei der WM in Katar zu Wort gemeldet.

Mbappé ist von der WM „besessen“

Während bei der bereits ausgeschiedenen deutschen Nationalmannschaft viel Zeit und Aufwand betrieben wurde, um sich mit politischen Dingen zu beschäftigen, kennt Mbappé in Katar nur ein Ziel. Dazu muss allerdings auch gesagt werden: Dass er sich als PSG-Profi - sein Verein befindet sich in katarischem Besitz - nicht an der Diskussion um die umstrittene WM teilnehmen würde, ist wenig überraschend.