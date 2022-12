WM 2022: "Neuer nicht mehr unantastbar"" - Stefan Effenberg über Konsequenzen nach DFB-Debakel

Deutsches WM-Debakel: Effenberg redet sich in Rage!

Stefan Effenberg spricht in seiner SPORT1-Kolumne über das blamable WM-Aus und übt harsche Kritik an der deutschen Nationalmannschaft. Gleich mehrere Personalien und die Einstellungsdebatte treiben den Experten um.

Und wenn du dann von anderen abhängig bist wie nun von Spanien, gerätst du in eine Situation, in der du dich erklären musst. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Zur Analyse: Wir haben im ersten Spiel mit Dreierkette gespielt, dann haben wir umgestellt auf Viererkette, und Nico Schlotterbeck wurde die Schuld zugeschrieben, was überhaupt nicht stimmte.

Effenberg: Flick hätte Füllkrug gleich bringen müssen

Fakt ist dagegen: Bundestrainer Hansi Flick hat Ilkay Gündogan im ersten Spiel rausgenommen, was taktisch für die Balance total verkehrt war - das weiß Flick heute wohl auch.

Und Niclas Füllkrug? Der hätte im letzten Spiel von Beginn an spielen müssen. Ich bin mir sicher, von den vielen Chancen und Bällen hätte Füllkrug ein, zwei reingemacht.

Ob Joshua Kimmich dagegen auf rechts spielt oder im Zentrum, ist für mich gar nicht so spielentscheidend. Es geht um die Defensive insgesamt - die fängt ganz vorne an.

„Dann habe ich ein Problem gegen Japan“

So viele Gegentore dürfen dir einfach nicht passieren, das muss doch die Null stehen. Da fehlte einfach die Balance, und die fängt vorne an.

DFB-Team: Wie geht es mit Manuel Neuer weiter?

Er hat das Torwartspiel revolutioniert, den Fußball verändert und auch Zeichen gesetzt. Er hatte aber auch viele Verletzungen in der Vergangenheit, und in diesem Alter immer wieder zurückzukommen, das ist nicht einfach.

Müller und Gündogan: Wen betrifft der Umbruch?

Ich fände es schön, wenn die Spieler sich selber verabschieden und ihren Rücktritt erklären würden. Das wäre auch logisch. Es ist an der Zeit, an diese Spieler heranzutreten, um Veränderungen zu bewirken.

Was auch ein persönlicher Punkt sein kann: Wenn du in einem gewissen Alter so viele Spiele auf dem Buckel hast und dann sagst, du willst dich nur noch um deinen Verein kümmern, dann könnte ein Thomas Müller seine Karriere vielleicht um ein, oder zwei Jahre verlängern.