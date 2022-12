Olympia 2036 in Katar? WM-Ausrichter will offenbar auch Sommerspiele holen

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist in Katar noch in vollem Gange. Aber das Emirat plant wohl bereits das nächste Sportfest im eigenen Land.

Olympia-Bewerbung mit Saudi-Arabien?

Die früheren Bewerbungen scheiterten vor allem an der Skepsis der IOC-Verantwortlichen, dass ein kleines Land wie Katar die nötige Infrastruktur für so ein Großereignis aufbauen könne. Diese Zweifel sehen die Zuständigen in Katar mit der Fußball-WM nun wohl ausgeräumt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Allerdings soll laut dem Bericht der britischen Tageszeitung aber noch nicht geklärt sein, ob sich Katar allein oder im Verbund mit einem anderen Land bewerben will. Katar selbst tendiere demnach zu einer alleinigen Bewerbung, jedoch soll in olympischen Kreisen eine gemeinsame Bewerbung mit Saudi-Arabien bevorzugt werden.

Keine Terminprobleme wie bei FIFA-WM

Doch egal, ob allein oder mit Saudi-Arabien: Nur durch die erfolgreiche Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft allein sind die Zweifel in der Ringe-Organisation nicht ausgeräumt. Zwar dürfte der Termin bei den Olympischen Spielen weniger zum Problem werden als im Fußball. In der Geschichte des IOC wurden Olympische Spiele schon öfter im Herbst ausgetragen. So begannen die Spiele 1964 in Tokio erst am 10. Oktober. Und auch Seoul 1988 und Sydney 2000 entzündeten die olympische Flamme erst im September.