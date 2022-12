WM 2022: Bellingham überragt! England siegt bei Kane-Premiere gegen Senegal

England hat sich auch dank eines brillanten Jude Bellingham für das Viertelfinale qualifiziert. Die Three Lions setzten sich mit 3:0 (2:0) gegen Afrikameister Senegal durch und treffen am Samstag auf Frankreich, die sich im Spiel zuvor mit 3:1 gegen Polen durchsetzten .

Für den Senegal endet der forsch formulierte Traum vom WM-Titel in der ersten K.o.-Runde. Vor 20 Jahren hatten die Afrikaner im Viertelfinale gestanden, ohne den verletzten Superstar Sadio Mane von Bayern München war das Abschneiden in Katar aber aller Ehren wert. Letztes afrikanisches Team im Turnier ist Marokko, das am Dienstag sein Achtelfinale gegen Spanien bestreitet.