WM 2022: "Ist für mich Wahnsinn!" - Babbel wird bei Moukoko deutlich und kritisiert DFB-Nachwuchsarbeit

„Wir regen uns immer auf, dass wir keine Leader mehr haben. Aber wenn ich in die Jugend hineinschaue: Wenn einer talentierter ist, dann wird er gleich in die nächste Jahrgangsstufe gesteckt“, kritisierte Babbel. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

WM 2022: Babbel legt den Finger in die Wunde

Stattdessen wäre es gut, wenn ein Spieler in seinem Jahrgang in eine Führungsrolle hineinwachsen könne. „Dort müsste er doch Verantwortung übernehmen können. Aber so wird er sich nie zu einer Führungsperson entwickeln können“, fügte Babbel an und nannte auch ein prominentes Beispiel: Youssoufa Moukoko.