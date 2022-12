Max Kruse fast bei Liverpool gelandet - Ex-Wolfsburger verhinderte Wechsel zu Klopp

Kruse reagiert auf Aus! So lief die Ausbootung in Wolfsburg

In seiner YouTube-Sendung „Die Kruses“ deckte der Ex-Nationalspieler auf, wie er 2019 fast bei Jürgen Klopp gelandet wäre. Nach drei erfolgreichen Jahren beim SV Werder Bremen hatte Kruse seinerzeit eine neue Herausforderung gesucht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits frühzeitig verhandelte der Angreifer mit dem FC Liverpool. Er habe „schon ab Februar Gespräche mit dem FC Liverpool geführt“, erzählte Kruse. „Ich habe damals auch mit Jürgen Klopp telefoniert. Es hat sich alles so abgezeichnet, dass ich zu Liverpool wechsle“, ergänzte der 34-Jährige.

Origi verhinderte Kruse-Wechsel zu Liverpool

Letztlich landete Kruse aber nicht in Liverpool, sondern in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul. Doch was war der Grund für den geplatzten Wechsel? „Damals sollten Sturridge und Origi verkauft werden, aber einer der Genannten hat dann im Champions-League-Halbfinale und im Finale Tore gemacht“, berichtete Kruse.